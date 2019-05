Kanadčani so za finalno vstopnico visoko odpravili Čehe

Kanadčani so v polfinalu visoko odpravili Čehe. V finalu se bodo srečali s Finci, s katerimi so se že leta 2016 in takrat slavili zadnji, 26. naslov svetovnih prvakov.

V finalu svetovnega prvenstva elitne divizije na Slovaškem se bosta v nedeljo ob 20.45 udarili Finska in Kanada. To bo ponovitev finala iz leta 2016, ko so Severnoameričani slavili z 2:0. Finci so v polfinalu z 1:0 strli močno zasedbo Rusije, javorovi listi pa s 5:1 premagali Čehe.

Na večerni ponovitvi olimpijskega obračuna za tretje mesto iz Pjongčanga so Kanadčani zanesljivo premagali Čehe, ki se bodo v nedeljo za tretje mesto pomerili z Rusijo. Mark Stone je Kanado v vodstvo popeljal v 6. minuti, Čehi so imeli do prvega odmora dvakrat igralca več, a niso uspeli premagati Matta Murraya.

V začetku drugega dela je Darnell Nurse zvišal na 2:0, po izjemni akciji pa je Pierre-Luc Dubois v 26. minuti Kanadčane odpeljal na +3 in poskrbel za menjavo v čeških vratih. Patrika Bartosaka je zamenjal Pavel Francouz. Čehi nikakor niso uspeli pospraviti ploščka za hrbet Murraya, so pa v 47. minuti spet zadeli Kanadčani, na 4:0 je zvišal Kyle Turris, Thomas Chabot pa zanetil petardo. Tomas Zohorna je v 54. minuti le dosegel častni zadetek za Čehe in postavil končnih 5:1.

Zadetek Kanadčanov za vodstvo s 3:0:

Kanadčani so bili zadnjič prvaki leta 2016, ko so v boju za zlato premagali prav Fince (2:0), v finalu pa so zadnjič igrali leto pozneje, ko jim je tretji zaporedni naslov preprečila Švedska. V bogati zgodovini so zbrali 26 naslovov svetovnih prvakov, Finci le dva.

SP, nedelja, 26. maj 20.15 Finale: Kanada - Finska 15.45 Tekma za tretje mesto: Rusija - Češka

Finci razžalostili Ruse

Na prvem polfinalnem obračunu svetovnega prvenstva elitne divizije med do te tekme neporaženo Rusijo in Finsko so gledalci videli zgolj en zadetek. V 51. minuti ga je dosegel Marko Anttila, ki je bil edini junak, ki mu je uspelo ugnati vratarja Tampa Bay Lightning Andreja Vasilevskega. Rus je sicer zaustavil 28 strelov od 29. Finci so Rusom zadali prvi poraz in se z zmago z 1:0 uvrstili v veliki finale. Do zdaj so zbrali dva naslova prvakov, zadnjega 2011, ko je prvenstvo prav tako potekalo v Bratislavi. Foto: Reuters

Še bolj razpoložen je bil na drugi strani Kevin Lankinen, ki je zaklenil svoja vrata. 24-letnik je še tretjič na prvenstvu nasprotniku preprečil, da bi zadel. Zaustavil je vseh 32 poskusov Rusov, ki so predvsem v zadnji tretjini močno napadali. Ob koncu so poskušali tudi brez vratarja, a se jim načrt po izenačenju ni izšel.

Zadnjič so v finalu igrali leta 2016, ko so jih ugnali Kanadčani. Prvaki so bili le dvakrat, leta 1995 in 2011. Zadnjič prav v Bratislavi. Bo slovaška prestolnica spet srečna za hokejisti iz dežele tisočerih jezer?

SP elitne divizije, polfinale

