Nov dan D: Za zmago, ki edina šteje, bo treba prebiti "švedski zid"

Ob 16. uri nad Kazahstan

Slovenska hokejska reprezentanca se po četrtkovem dnevu odmora vrača v tekmovalni ritem svetovnega prvenstva drugega razreda na Madžarskem. Ob 16. uri jo čaka nov obračun velikega vložka. Njen nasprotnik bo Kazahstan, ki pred današnjim dnem v krogu štirih reprezentanc s šestimi točkami zaseda prvo mesto. Slovenija je s tremi točkami peta in za ohranitev upov na napredovanje nujno potrebuje zmago. Če te ne bo, bo cilj o preboju med 16 najboljših reprezentanc sveta ostal neizpolnjen.

Slovenci so po hudem sredinem boju z Madžari četrtek namenili regeneraciji, počitku in pripravi na azijskega tekmeca. Na ledu je drsala le sedmerica, nekateri so se odpravili na suhi trening, sicer pa je selektor Kari Savolainen v prvi vrsti želel, da se fantje dobro spočijejo.

Tehnična podkovanost

"Ogledali smo si nekaj ključnih stvari, ki krasijo njihovo igro. Predvsem to, kako so igrali proti drugim nasprotnikom. Njihova igra temelji na tehnični podkovanosti nekaterih igralcev. Če bomo veliko drsali in sprožili toliko strelov kot proti Madžarom, mislim, da bomo dobro parirali in da bi se tekma morala razplesti v našo korist," je nekaj besed o Kazahstancih povedal eden od sedmerice, ki so se odpravili na ledeno ploskev tekmovalne arene, v kateri vlada precejšnja vročina, led pa ne dopušča, da bi reprezentance v popolnosti razvile svojo igro, Aleksandar Magovac.

Jeseniški branilec se zaveda, da bo tudi proti Kazahstanu še kako pomembno dosledno izpolnjevanje branilskih nalog, v napadu pa si želi učinkovitosti, predvsem tiste ob igri z igralcem več. Slovenija je na svetovnem prvenstvu namreč najslabša ekipa v power-playu. Do zdaj iz 14 poskusov ni zadela niti enkrat.

"Na težkih tekmah se vedno pokaže kakšna napaka, nepravilnost, zato smo tukaj vsak dan, da treniramo in se učimo, kako odpraviti napake. Mislim, da bi že v naslednji tekmi moralo priti do boljše izvedbe power-playa. Če bi dosegli več zadetkov v igri z igralcem več, potem bi bili že kar na najboljši poti do zmage," pravi debitant na članskih svetovnih prvenstvih.

Da bi se ob številčni prednosti vendarle zatresla nasprotnikova mreža si želi tudi kapetan Jan Urbas, ki je že pred prvenstvom opozarjal na t.i. specialne elemente, ki prevešajo tehtnico v eno ali drugo stran. Kot je omenil, so se veliko pogovarjali o power-playu,zdaj pa upajo, da bo šlo v gol, saj "bi bilo vse skupaj tako lahko še lažje".

Strnjena lestvica Kar štiri reprezentance so pri šestih točkah, Slovenija in Poljska pa imata po tri. Skupina je izjemno zgoščena, peterica pa še lahko upa na napredovanje. "Položaj se je precej premešal, a nam to trenutno odgovarja, saj so še vse karte odprte. Več reprezentanc lahko poseže po vrhu. Mi gremo na prvo mesto," je odločen Magovac.

Enostavna igra

Urbas, ki sicer Kazahstancev ne pozna dobro, o popoldanskem tekmecu pravi: "Vemo, da gre za kakovostno reprezentanco. Že na preteklih tekmah so to dokazali. Mislim, da bo šlo kot proti Madžarom na nož, da bo to zelo naporna tekma. Za nas ne šteje nič drugega kot zmaga. Trenerji so si ogledali njihove tekme in nam bodo razložili načrt."

Sam recept vidi v čim manj kompliciranju in poenostavljeni igri."Pomembno bo predvsem to, da bomo igrali enostavno, saj led ni najboljši, tako da so podaje s palice na palico težke, saj plošček zelo skače. Čim več ploščkov je treba spraviti pred gol in se močno boriti pred njihovim golom."

Prišli s kopico KHL-ovcev in Švedom v vratih

Kazahstan v zadnjem desetletju podobno kot Slovenija prehaja med elito in divizijo I. Zanj pravijo, da se ga je vselej treba bati, saj nikoli ne veš, s kakšno postavo bo prišel. Skoraj polovica ekipe igra v Kontinentalni hokejski ligi za Barys Astano. Z igranjem za to kazahstansko moštvo so si nekateri priborili tudi potni list.

Šved Henrik Karlsson je prvo upanje Kazahstana med vratnicama. Naturalizirani 34-letnik zadnja leta brani v ligi KHL, ima pa tudi izkušnje iz lige NHL. Za Calgary Flames je igral na 26 tekmah (leta 2011). Foto: Reuters

Tako so pred prvenstvom poskrbeli za potezo, ki sem jim je za zdaj dobro obrestovala, in naturalizirali švedskega vratarja Henrika Karlssona. "Švedski zid", kot se ga je prijel vzdevek, je zadnje štiri sezone preživel v KHL, pred tem igral med švedsko elito, pred sedmimi leti pa je 26 tekem branil tudi v ligi NHL. Čeprav je 34-letnik na zadnji tekmi prejel tri gole, je s 95,7-odstotno uspešnostjo, najbolj zanesljiv čuvaj mreže na prvenstvu. Iz 93 poskusov so ga premagali le štirikrat. Slovenski vratar Gašper Krošelj je iz 75 strelov prejel osem golov, bil je 89,33-odstotno uspešen.

Kazahstanci so druga najbolj učinkovita ekipa (9,18 izkoristek), Slovenija pa s sedmimi zadetki iz 120 poskusov na zadnjem mestu (5,83%). Če so slovenski nasprotniki izkoristili le dva od 19 power-playev, pa jim gre precej bolje pri branjenju z igralcem manj. Branili so se 12-krat in niso prejeli niti gola, risi pa iz 14 penalty-killingov štiri.

Zadnjič na SP v Vilni, ko so Slovenci obstali

Do zdaj sta se reprezentanci na svetovnih prvenstvih srečali devetkrat (štirikrat v skupini C in B, enkrat med elito), sedemkrat je slavil Kazahstan, dvakrat Slovenija. Zadnjič sta palice na SP prekrižali leta 2009 v Vilni (zmaga Kazahstancev z 2:1), ko se Slovencem zadnjič ni uspelo ekspresno vrniti med elito. Upamo, da bo tokrat drugače.