Slovenski up se prilagaja, je zadovoljen, a ve, da je lahko še bolje

Jan Drozg o debiju in poteku prvenstva

Četrtek na svetovnem prvenstvu drugega razreda je za slovenske hokejiste prost dan. Le peščica se jih je zbrala na treningu na ledu, nekateri pa so bili v telovadnici. Sledi analiza Kazahstancev, s katerimi se bodo udarili v petek ob 16. uri. "To bo najtežja tekma in zelo pomembna. Mi se bomo pripravili, poskusili odigrati v takšnem tempu kot proti Madžarom in srečanje pripeljati do zmage," je razmišljal 19-letni debitant na članskih prvenstvih Jan Drozg, za katerim je veliko prilagajanja.

Slovenska hokejska reprezentanca je po sredini prvi zmagi na svetovnem prvenstvu četrtek namenila predvsem regeneraciji in počitku. Zgodnjepopoldanski trening na ledu ni bil obvezen, vsak se je odločil, ali bo stopil na led ali pa se odpravil na suhi trening. Na ledeni ploskvi Laszlo Papp Arene, ki je v precej slabem stanju, je tako drsala le sedmerica risov: branilca Aleksandar Magovac in Žiga Pavlin, napadalca Jan Drozg, Anže Ropret in Luka Bašič ter vratarja Rok Stojanovič in Žiga Kogovšek.

Četrtek je dan za regeneracijo in pripravo na Kazahstan, peščica (7) #risi opravili z ledenim trenigom. Jutri ob 16h nov dan D. Srečno, @lovehokej 💪 pic.twitter.com/3DcpTC7OcT — SiolNET Sportal (@SiolSPORTAL) April 26, 2018

Sproščenost pred Kazahstanom

Sedem hokejistov se je v četrtek odločilo, da opravi trening na ledu, med njimi tudi štajerski napadalec.

Na ledu so jim družbo delali pomočniki selektorja Nik Zupančič, Edo Teglav in Gaber Glavič, medtem ko je selektor Kari Savolainen v družbi rojaka, svetovalca Rista Dufve, vse skupaj spremljal ob ledu.

"Današnji dan je bolj v znamenju počitka. Na led smo šli po lastni izbiri. Omogočili so nam, da gremo na led ali pa se pripravimo v telovadnici za naslednjo tekmo. Tudi trening je bil bolj sproščen in zabaven, tako da smo se bolj posvečali počitku kot čemu drugemu," je novinarjem po slabi uri na ledu dejal najmlajši iz slovenske izbrane vrste, ki je na tem prvenstvu že igral, Jan Drozg.

Devetnajstletnemu napadalcu se je v zadnjem letu življenje dodobra spremenilo. Junija so ga na naboru lige NHL izbrali prvaki Pittsburgh Penguins, nato se je kalil v najboljši mladinski ligi na svetu (QMJHL), dobil priložnost v ligi AHL, zdaj pa prvič okuša svetovno člansko prvenstvo.

"Bilo je kar veliko prilagajanja. Gre za povem drug sistem igre, kot sem ga bil vajen. V mlajših selekcijah je več igre s ploščkom, kar mi zelo ustreza," o razlikah v igri pri mlajših reprezentančnih selekcijah in članih pravi Drozg. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Veliko prilagajanja novemu sistemu

"Bilo je kar veliko prilagajanja. Gre za povem drug sistem igre, kot sem ga bil vajen. Tudi minutaža je, kakršna je, iz tega poskušam narediti čim več. Sem zadovoljen, ampak vem, da je vedno lahko še bolje. V mlajših selekcijah je več igre s ploščkom, kar mi zelo ustreza," se je najstnik dotaknil razlik med nižjimi reprezentančnimi selekcijami in risi.

Zdi se, da je mladenič, ki se je na prvenstvu kar nekajkrat selil, saj je Savolainen iskal najustreznejše peterke, iz tekme v tekmo bolj pogumen. Kako je videl menjave soigralcev v napadu, ob zmagi nad Madžari je spet zaigral ob Roku Tičarju in Robetu Saboliču? "Začel sem v prvi peterki, nato šel v četrto, pa spet v prvo. Bilo je kar nekaj spreminjanja v igralnih linijah … Na koncu je vseeno, s kom igraš, svoje delo moraš opraviti po najboljših močeh in pomagati ekipi, kot le lahko."

"Popravili smo napake, o katerih smo se prej pogovarjali. Iz moje strani je bila tekma zelo dobra, brez kakšnih večjih napak, mislim, da se je tudi sreča nekoliko obrnila v našo korist. Pri nas je največja pomanjkljivost neučinkovitost v power-playu." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Popravili napake

Slovenci so na srečanju z Madžari izdatno popravili predstavo in za zmago garali od prvega do zadnjega. Se pa Drozg zaveda, da bo treba popraviti tudi igro z igralcem več. Risi iz 14 power-playev še niso zadeli: "Tekma ni bila lahka, bil je velik pritisk na tej tekmi, ampak mislim, da smo odigrali res dobro. Popravili smo napake, o katerih smo se prej pogovarjali. Kar zadeva mene, je bila tekma zelo dobra, brez kakšnih večjih napak, mislim, da se je tudi sreča nekoliko obrnila v našo korist. Pri nas je največja pomanjkljivost neučinkovitost v power-playu. Mislim, da kar dobro igramo, a plošček nam nekako ne gre v gol. Manjka pika na i, a mislim, da bo tudi to steklo in da ga bomo zadeli."

Najtežja in zelo pomembna

Slovence do konca prvenstva čakajo še Kazahstanci in Italijani. Za ohranitev upov na napredovanje morajo zmagati na obeh srečanjih.

Zadetek z igralcem več bi se še kako prav prilegel v petek, ko bodo risi igrali izjemno pomembno srečanje s Kazahstanom. Če želijo ostati v igri za napredovanje, morajo nujno zmagati. Kazahstanci so trenutno prvi, najprej so premagali Madžare, nato še Veliko Britanijo, na tretji tekmi pa so jih zaustavili Italijani.

"Posvetili se mu bomo zvečer in jutri pred tekmo. Vemo, da je prvi na lestvici. Po mojem mnenju bo to najtežja tekma in tudi zelo pomembna. Mi se bomo pripravili, poskusili odigrati v takšnem tempu kot proti Madžarom in srečanje pripeljati do zmage," je o azijski reprezentanci razmišljal Drozg, ki se s preračunavanjem točk šest tekem pred koncem vseh tekem ne obremenjuje: "To je bolj delo trenerjev. Mi moramo misliti na igro in moramo zmagati na vsaki tekmi."

Slovenci bodo palice s Kazahstanom prekrižali ob 16. uri, v soboto pa bodo ob istem času svetovno prvenstvo končali proti Italijanom.