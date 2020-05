Se bo sezona lige NHL končala s skrajšano končnico?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in predstavniki združenja igralcev so razpravljali o mogočem formatu dokončanja prvenstva 24 ekip v dveh konferencah, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Vrstni red bi določili po odstotku točk 12. marca, ko je koronavirusna pandemija prekinila tekmovanje za Stanleyjev pokal.

V vzhodni konferenci bi prvi krog končnice preskočile ekipe Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers, štiri najboljše ekipe zahoda pa so St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars.

Po pisanju ameriških medijev bi s tem ekipam omogočili igranje pripravljalnega turnirja, da bi igralci lažje prišli v pravo formo.

Drugih 16 ekip končnice, po osem v vsaki konferenci, bi igralo tekme na tri zmage. V preostalih krogih končnice bi moštva igrala na štiri zmage.

Kralji, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik lige Kopitar, so že pred prekinitvijo izpadli iz boja za končnico. Po lestvici ob prekinitvi so sezono končali kot 14. od 15 ekip zahodne konference, skupno pa kot 28. ekipa 31-članskega prvenstva NHL.

Po zdaj že znanem predlogu naj bi tekme končnice gostili dve mesti, navijači pa bi ostali zunaj hokejskih dvoran, so sporočili iz vodstva lige NHL.

