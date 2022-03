Rok Tičar junak bitke za četrtfinale

V ligi IceHL so se začele dodatne kvalifikacije za preostali četrtfinalni vstopnici. Prvi obračun med branilcem naslova Celovcem in Bolzanom se je končal v 75. minuti, ko je za zmago Korošcev zadel slovenski napadalec Rok Tičar. Bolzano še nikoli, odkar se je v sezoni 2013/14 pridružil tekmovanju in takoj postal prvak, ni zgrešil končnice, Korošcem pa se je to zadnjič zgodilo prav leta 2014. Na Češkem se pravkar merita Znojmo in Gradec, ki se je v zadnjih dveh tednih spopadal z izbruhom covid-19 v ekipi, tako da je zadnjo tekmo odigral 22. februarja.

Po nedeljskem koncu rednega dela sezone IceHL si je prvih šest moštev (Salzburg, Beljak, Alba, Dunaj, Pustertal in HK SŽ Olimpija) tekmovanja že zagotovilo četrtfinale, tista na mestih med sedmim in desetim (Znojmo, Celovec, Bolzano in Gradec) pa se ta teden merijo za preostali dve prosti mesti v končnici.

Celovec in Bolzano sta se pred večernim dvobojem v tej sezoni srečala trikrat. Vselej je slavil gostitelj. Trend se je nadaljeval tudi v dodatnem boju za končnico, ki so ga začeli na Koroškem, kjer je dobrih 2.000 gledalcev spremljalo razburljive zadnje minute rednega dela in podaljšek.

Slabo minuto in pol pred koncem rednega dela je Bolzano vodil z 1:0, nato pa so domači najprej izenačili, pol minute pred iztekom 60 minut pa zadeli še drugič in povedli. Južni Tirolci so se v lov za izenačenjem podali brez vratarja, kar se jim je obrestovalo, saj so prehiteli sireno in izsilili podaljšek. V 75. minuti srečanja je gostitelje z zadetkom za 3:2 razveselil slovenski napadalec Rok Tičar, ki je Celovčanom pristreljal zmago.

Celovec je končnico zadnjič zgrešil v sezoni 2013/14. Takrat je Bolzano že v premierni sezoni (v ligi EBEL) postal prvak in nikoli ni ostal brez končnice.

Znojmo izbral Gradec

Znojmo si je kot sedma ekipa rednega dela izbral deseti Gradec, za katerega igra slovenski napadalec Ken Ograjenšek. Tako bomo v drugem paru videli ponovitev lanskega finala med Celovcem in Bolzanom.

Tudi Znojmo in Gradec sta se srečala trikrat. Češko moštvo je slavilo dvakrat (9:3, 2:1), enkrat pa avstrijsko (4:2 po izvajanju kazenskih strelov).

Znojmo bitko za četrtfinale proti Gradcu, ki ga je v zadnjih dneh zdesetkal covid-19, začenja doma. Foto: Rostislav Pfeffer

Prvi trije bodo izbrali četrtfinalnega nasprotnika

Moštva igrajo na tri zmage. Prvi tekmi bosta danes, drugi v petek, morebitni tretji v nedeljo. Ko bosta znana zadnja četrtfinalista, bodo prve tri ekipe rednega dela (Salzburg, Beljak in Alba) izbrale svoje nasprotnike. Začetek četrtfinalne serije na štiri zmage je predviden 9. marca.