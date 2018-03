Tako blizu, a tako daleč – konec še za zadnjega Slovenca v KHL

Robert Sabolič s Torpedom v konferenčnem četrtfinalu izpadel proti Jaroslavlu

Sredin obračun konferenčnega četrtfinala je bil za Roberta Saboliča in soigralce Torpeda iz Nižnega Novgoroda odločilen. Če so želeli ostati v igri, so morali nujno premagati Lokomotiv Jaroslavl. A jim to ni uspelo. Gostje so jim usodni udarec zadali v podaljšku, ko so zadeli za zmago s 3:2.

Vse tekme izgubili za zadetek

To je bila za Lokomotiv četrta zmaga v seriji, v kateri so Torpedo pustili na ničli (odpravili so jih s 4:0 v zmagah). Kljub napredovanju na najhitrejši mogoč način so bili člani Torpeda enakovreden tekmec, o čemer govori podatek, da so hokejisti Jaroslavala prav na vseh srečanjih slavili z zgolj zadetkom razlike. Na prvih dveh so zmagali z 2:1, na drugih dveh pa obakrat po podaljšku s 3:2.

Po slovesu Saboliča, ki je ob tretjem porazu podal za izenačenje na 2:2, v ligi KHL v tej sezoni ne bomo več videli slovenskega predstavnika. Rok Tičar je pred dnevi s Sibirom iz Novosibirska izgubil odločilno srečanje za napredovanje v izločilne boje (za končnico so zaostali za točko). Tako Sabolič kot Tičar sta imela s kolektivoma veljavni pogodbi do konca te sezone.

Žiga Jeglič čaka na odločitev Mednarodnega športnega razsodišča in Mednarodne hokejske zveze. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Žigi Jegliču se je Neftehimik Nižnekamsk zaradi pozitivnega dopinškega testa na olimpijskih igrah pred dnevi zahvalil za sodelovanje. Jegličev nekdanji klub ni v najboljšem položaju, saj proti Trakorju iz Čeljabinska zaostaja že z 0:3 v zmagah.

Ena zmaga od napredovanja v konferenčni polfinale loči tudi aktualnega prvaka SKA Sankt Peterburg in njegovega velikega rivala CSKA Moskva, za katerega je še lani igral Jan Muršak, ki navdušuje na Švedskem.