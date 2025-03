Pravi nasprotnik, da Anže Kopitar prekine črni niz

V noči na torek se v ligi NHL igra šest tekem. Vodilni v vzhodni konferenci Washington Capitals, ki so podaljšali z obema svojima vratarjema, igrajo z Ottawo Senators. Sedmouvrščena ekipa zahodne konference Los Angeles Kings gostuje v Chicagu. Anže Kopitar in soigralci so v nizu treh zaporednih porazov, a Blackhawksom gre trenutno še slabše, saj so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo dvakrat.