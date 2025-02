Družinska tradicija in vrhunska kakovost

Edinstven vonj, okus in videz so lastnosti najbolj dragocene gomoljike, ki jo cenijo gurmani vsega sveta. Ta dragocena podzemna goba buri domišljijo in draži brbončice že tisočletja, poznali in uživali so jo že Sumerci, omenjal jo je Shakespeare, ljubil Rossini. Tartufi Zigante so poskrbeli, da v tem prefinjenjem okusu lahko uživamo vsak dan, v jedeh in prigrizkih, ki nas vedno znova popeljejo v bogastvo okusa.

Tartufi Zigante v novi podobi

Tartufi Zigante, sinonim za vrhunske tartufe in gurmanske izdelke, so prenovili grafično podobo svojih izdelkov. Ta prefinjena preobrazba ne poudarja le čutne kakovosti tartufov, temveč tudi izpostavlja visoko kakovost izdelkov in bogato družinsko tradicijo, ki stoji za blagovno znamko.

S prepoznavnimi linijami, barvami in minimalističnimi elementi embalaža odraža prefinjenost in ekskluzivnost izdelkov. Vsak detajl je skrbno premišljen, da bi uporabnikom pričaral občutek luksuza in naravne lepote. Nova podoba je zasnovana tako, da izstopa na policah trgovin in pritegne pozornost vseh ljubiteljev tartufov.

Foto: Zigante tartufi

Nova linija 100 % naravno

Tartufi Zigante so z novo linijo 100 % naravno stopili korak naprej v svoji zavezanosti k naravnim in kakovostnim sestavinam. Ta linija vključuje izdelke, ki so narejeni izključno iz naravnih sestavin, brez umetnih dodatkov in konzervansov. Vsak izdelek v tej liniji je skrbno pripravljen, da ohrani pristno aromo in okus tartufov, kar zagotavlja edinstveno gurmansko doživetje.

Foto: Zigante tartufi

Čutne kakovosti tartufov

Tartufi so znani po svoji intenzivni aromi in bogatem okusu, ki lahko vsako jed povzdigne na višjo raven. Tartufi Zigante s ponosom pripravljajo izdelke, ki zajamejo te čutne kakovosti in jih prinašajo v vaše kuhinje. Ne glede na to, ali gre za olje iz tartufov, omake ali sveže tartufe – vsak izdelek je zasnovan tako, da poudari naravne okuse in arome, ki so značilne za ta gurmanski zaklad.

Za blagovno znamko Tartufi Zigante stoji bogata družinska tradicija, ki sega več desetletij v zgodovino. Družina Zigante je svojo strast do tartufov prenesla iz generacije v generacijo, kar se odraža v kakovosti in predanosti, ki jo vlagajo v vsak izdelek. Ta tradicija je temelj njihovega uspeha in razlog, zakaj so Tartufi Zigante postali sinonim za vrhunske tartufe in gurmanske izdelke.

Omleta s tartufi in šampinjoni je bogata in aromatična jed, ki predstavlja izvrstno kombinacijo klasične omlete z dodatkom luksuznih tartufov in zemeljskih šampinjonov. Ta jed je popolna izbira za razkošen zajtrk ali brunch, pa tudi za lahko, a hkrati zadovoljivo večerjo. Njena preprosta priprava in izjemni okusi so zagotovilo, da bo ta omleta hitro postala priljubljena med ljubitelji gurmanskih jajčnih jedi. Sestavine:

6 jajc

ščepec soli in popra

80 g omake tartufi in šampinjoni

50 ml oljčnega olja Jajca stepemo, dodamo sol in poper. Zlijemo jih na ogreto olje v ponvi in jih ne mešamo. Ko se rahlo zapečejo, zgornjo kremasto površino premažemo z omako tartufov in šampinjonov. Ponev odstranimo z ognja in omleto zavijemo. Postrežemo.

Foto: Zigante tartufi

S preobrazbo celostne grafične podobe in predstavitvijo nove linije 100 % naravno Tartufi Zigante še naprej postavljajo standarde v svetu tartufov. Njihova zavezanost h kakovosti, naravnim sestavinam in družinski tradiciji je tisto, kar jih loči od drugih. Vsak izdelek je rezultat strasti, predanosti in ljubezni do tartufov, kar zagotavlja, da boste z vsakim grižljajem začutili neizmerno kompleksnost okusa, ki nam ga podarjajo ti diamanti kulinarike.