Astra AI – aplikacija za matematiko, ki jo uporablja že več kot 70 tisoč slovenskih učencev

Astra AI s pomočjo umetne inteligence učencem omogoča interaktivno in prilagojeno učenje matematike ter jih vodi na poti do samostojnega reševanja nalog.

Matematika je eden tistih predmetov, ki številnim učencem in dijakom povzroča težave. Mnogi imajo občutek, da jo težko razumejo ali da preprosto "niso za matematiko". Pogosto pa težava ni v njih, temveč v načinu poučevanja. Klasični šolski sistem ne omogoča, da bi pozornosti namenili vsakemu posamezniku, zaradi česar se snov hitro nabira, učenci pa izgubljajo samozavest. Ko enkrat zaostaneš, se lahko občutek nemoči samo še povečuje.

Šolske ure so časovno omejene, učitelji se morajo posvetiti celotnemu razredu, časa za dodatna vprašanja pa pogosto ni. Učenci, ki snovi ne razumejo takoj, hitro izgubijo motivacijo in dobijo občutek, da so prepuščeni sami sebi. V takih primerih lahko pomagajo inštrukcije matematike, a te niso dostopne vsem, saj so pogosto drage in omejene na določeno število ur.

Strah pred matematiko je pogost pojav, ki lahko pri učencu povzroči resne ovire v procesu učenja. Ko jih prevlada strah: postanejo manj samozavestni pri reševanju nalog,

izogibajo se učnih situacij, ki vključujejo matematiko,

težko sledijo logičnim zaporedjem in izgubijo motivacijo,

hitreje obupajo pri kompleksnejših problemih,

njihov učni napredek se upočasni, saj ne vztrajajo pri ponavljanju.

V zadnjih letih je tehnologija ponudila nove načine učenja, ki učencem omogoča več prilagodljivosti in individualnega pristopa. Ena takih rešitev je Astra AI, digitalna platforma, ki je bila razvita prav z namenom, da matematiko približa vsakemu učencu in pripomore k drastičnemu znižanju stroškov za inštrukcije matematike. Gre za orodje, ki omogoča interaktivno učenje s pomočjo umetne inteligence, s poudarkom na razumevanju snovi in ne le iskanju pravilnega odgovora.

Astra AI je nastala kot odgovor na pomanjkljivosti tradicionalnega poučevanja matematike. Andrej P. Škraba, ustanovitelj portala Astra.si, že vrsto let opozarja na težave, s katerimi se spopadajo učenci pri učenju matematike. S svojo platformo, ki ponuja brezplačne inštrukcije matematike, je z več kot 2.500 brezplačnimi videorazlagami pomagal že več kot 350 tisoč dijakom po vsej Sloveniji. Pri tem je opazil, da klasične metode poučevanja marsikomu ne ustrezajo.

Platforma Astra AI je zasnovana na umetni inteligenci, ki omogoča prilagojeno učno izkušnjo. Učencem ponuja interaktivne razlage, prilagojene njihovi stopnji znanja, in jih vodi skozi postopke reševanja nalog z uporabo Sokratske metode. Ta metoda temelji na spodbujanju razmišljanja s postavljanjem vprašanj. Namesto neposrednega prikaza pravilnih odgovorov je sistem zasnovan tako, da spodbuja učenca, da z lastnim razmišljanjem pride do končne rešitve.

Poleg tega platforma vključuje poseben program, imenovan Matura AI, ki vsebuje maturitetna vprašanja iz maturitetnih pol preteklih let, kar dijakom omogoča učinkovitejšo pripravo na maturo. Na podoben način deluje tudi NPZ AI, ki je namenjen pripravi na Nacionalno preverjanje znanja iz matematike za osnovnošolce.

Astra AI omogoča prav to – prilagojeno učenje, kjer napake niso ovira, temveč del učnega procesa. AI tutor se potrpežljivo loti pogovora z vsakim učencem, je vedno na voljo, in učenci lahko v svojem tempu ponavljajo naloge, dokler jih ne razumejo.

Matematika ni predmet, ki bi ga obvladali le redki. S pravimi orodji in pristopom postane dostopna vsakomur.

Naročnik oglasnega sporočila je ASTRA AI D. O. O.