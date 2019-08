Eno slovo, dva novinca in slovensko branjenje naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V lanskem finalu Alpske lige sta se udarila HK SŽ Olimpija Pustertal. Po preobratu v seriji so po odločilni sedmi tekmi prvaki postali Ljubljančani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Znana sta sistem in razpored rednega dela Alpske lige, v kateri bo po novem igralo 18 moštev. Med temi bosta tudi slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija, ki bo branil naslov, in HDD Sij Acroni Jesenice. Po lanski sezoni se je poslovil Milano, priključila pa sta se Steel Wings Linz in Vienna Capital Silver. Sezona se bo začela 14. septembra, Ljubljančani bodo gostili drugo ekipo Celovca, Jeseničani pa bodo gostovali pri novincu iz Linza.

Vodstvo Alpske lige je v petek v javnost poslalo uradne termine tekmovanja nove sezone. V prvem delu te se bodo vse ekipe pomerile v klasičnem dvokrožnem ligaškem sistemu, vsaka ekipa bo z vsako odigrala po dve tekmi (doma in v gosteh).

Po 34 krogih (lani so v rednem delu odigrali 40 tekem) – redni del se bo končal 1. februarja 2020 – se bodo oblikovale tri skupine. Najboljših šest moštev bo sestavljalo tako imenovano Master skupino, ki si bo po rednem delu že zagotovila četrtfinale, preostalih 12 moštev pa se bo razdelilo v dve kvalifikacijski skupini (A in B).

Prvih šest neposredno v končnico, dve vstopnici bosta čakali zmagovalca skupin

Osvojene točke iz prvega dela se bodo skoraj izničile, saj bodo imele ekipe v skupinah drugega dela le minimalno začetno prednost v točkah (1. v skupini bo začel drugi del s štirimi točkami, 2. v skupini s tremi točkami …).

Prvih šest ekip si bo po rednem delu že zagotovilo četrtfinale, preostalih 12 se bo v dveh kvalifikacijskih skupinah podalo v lov na preostali dve vstopnici. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V drugem delu bodo nato ekipe znotraj skupin odigrale nov dvokrožni ligaški sistem (vsak z vsakim doma in v gosteh). Ekipe iz Master skupine bodo samodejno uvrščene v končnico, vrstni red po drugem delu pa bo določil vrstni red pred končnico. Tem šestim ekipam se bosta v končnici nato pridružila še zmagovalca kvalifikacijskih skupin A in B (v skupini A bodo nastopila moštva, ki bodo redni del zaključila na neparnih mestih 7, 9, 11, 13, 15 in 17, v skupini B pa moštva na mestih 8, 10, 12, 14, 16, 18). Pari za končnico bodo znova določeni z izborom najboljših.

Čeprav so napovedovali, da bodo v vseh krogih končnice igrali na štiri zmage, temu ne bo tako. Četrtfinale in finale bodo resda igrali po tem sistemu, polfinale pa ostaja na tri zmage.

Olimpija bo sezono 14. septembra odprla doma, Jeseničani pa v Linzu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpija proti Celovcu, Jesenice v Linzu

Zeleno-beli tabor bo branjenje naslova začel v soboto, 14. septembra, na domačem ledu v Tivoliju proti v zadnjih letih eni od najskromnejših ekip, mladi ekipi Celovca (KAC II). Prvo gostovanje varovancev Jureta Vnuka bo v petek, 20. septembra, pri novincu na Dunaju.

Jeseničani bodo alpsko sezono odprli v soboto, 14. septembra, v Linzu, na domačem ledu pa bodo v tem tekmovanju prvič zadrsali teden pozneje, ko naj bi v Podmežakli gostovala Fassa.

Slovenska rivala se bosta v sklopu Alpske lige prvič pomerila 26. oktobra v Ljubljani, drugi derbi bo 20. decembra na Jesenicah.

Klubi Alpske lige za sezono 2019/20: Slovenija: HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija;

Avstrija: Red Bull Salzburg II, Lustenau, Feldkirch, Kitzbuhel, Zell am See, Bregenzerwald, KAC II, Vienna Capital Silver, Still Wings Linz;

Italija: Pustertal, Asiago, Ritten, Vipiteno, Cortina, Gardena, Fassa.

