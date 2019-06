Poslavlja se legendarni kanadski vratar

Luongo se lahko pohvali tudi z zlato medaljo z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva, gotovo mu največ pomeni olimpijski naslov z domačih iger leta 2010, ko je bil eden ključnih mož Kanade na poti do zlata.

"To je bila ena najtežjih odločitev v mojem življenju. Dolgo časa sem potreboval, da sem jo sprejel. Dva meseca sem razmišljal, poslušal svoje telo in se odločil. Zdi se mi, da je pravi trenutek," je zapisal v pismu, objavljenem na spletni strani moštva Florida Panthers.

Med svojo kariero v ligi NHL je igral za New York Islanders, Florido Panthers in Vancouver Canucks. "Ko bom to odločitev dokončno sprejel, bi si želel biti del organizacije panterjev. Tu je moj dom. Še vedno bi rad ostal v hokeju. Res nisem nikoli osvojil Stanleyjevega pokala na ledu, toda morda mi uspe na kakšen drugačen način. Ne bi bilo enako, vseeno pa bi bil to lep dosežek. Zaenkrat pa sem le še en upokojenec na Floridi," je zaključil Luongo.