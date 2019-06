Lindsey Vonn navdušena nad zamenjavo v ligi NHL

Dva trikratna hokejista tekme zvezd All-Star P. K. Subban in Patrick Marleau sta zamenjala sredini v severnoameriški ligi NHL. Nashville Predators so 30-letnega branilca Subbana, ki si življenje deli z ameriško kraljico alpskega smučanja Lindsey Vonn, poslali k New Jersey Devils v zameno za dva igralca in dva izbora na naboru.

Zaradi menjave sredin obeh veteranov, Subbana in Marleauja, imata njuni nekdanji ekipi v severnoameriški ligi NHL več manevrskega prostora pri nakupu prostih igralcev.

Vodstvo Nashvilla je Subbana, ki je minulo sezono na 63 tekmah dosegel devet golov in 22 podaj, poslalo v New Jersey, kjer so imeli prvi izbor na sobotnem naboru NHL in izbrali 18-letnega Američana Jacka Hughesa.

Patrick Marleau se seli k New Jerseyju. Foto: Getty Images

V Nashville se selita Steven Santini in Jeremy Davies, za nameček pa bodo imeli plenilci izbor v drugem in šestem krogu nabora prihodnje leto.

Subban je v ligi NHL odigral 645 tekem, v dresu Montreal Canadiens in Predators dosegel 310 podaj in skupno zbral 408 točk. Do konca osemletne pogodbe, ki jo je leta 2014 podpisal za 72 milijonov dolarjev, ima še tri leta.

Navdušena tudi Vonnova

"Postal sem vrag. Dajmo!" je v videoposnetku prek Twitterja sporočil Subban, ki se je za to priložnost virtualno odel v rdeč kostum hudiča.

Nad selitvijo iz Teksasa v Jersey je očitno navdušena tudi Vonnova, ki je svojim 1,8 milijona sledilcem na Instagramu posredovala fotografijo svojega fanta v kostumu vraga in dopisala: "Imam veliko novico! Subbanu rdeča barva izjemno lepo pristoji. Jersey, prihajava!"

Medtem pa so Toronto Maple Leafs poslali Marleauja k ekipi Carolina Hurricanes za izbor v šestem krogu nabora 2020 ter bodoči izbor v prvem in sedmem krogu.

Marleau je v zgodovino NHL zapisan kot član elitnega kluba 500, saj je v karieri dosegel 551 zadetkov na 1657 tekmah.

