Ograjenškovi vodili, tekma predčasno končana

Maribor je zadnje dni gostil pripravljalne tekme v okviru poletne hokejske lige Rudi Hiti, na kateri so sodelovali štirje klubi – norveški Stavanger Oilers, avstrijska EC Panaceo VSV in Graz 99ers ter madžarski UTE Budapest. Lanski polfinalist norveškega prvenstva Stavanger (njegov član je branilec Tine Klofutar), ki je bil na delu trikrat, je po sredinem porazu z Beljakom (1:2) in petkovi visoki zmagi (10:1) nad UTE slovenskega napadalca Erica Panceta v soboto palice prekrižal še z Gradcem napadalca Kena Ograjenška. Avstrijci so po prvi tretjini vodili s 3:1, tekmo so nato zaradi luknje v bližini vratarjevega prostora predčasno končali.