Večna tekmeca bosta obračunala za prvo domačo lovoriko sezone

Na Bledu bo ob 20. uri še zadnje dejanje hokejskega Pokala Slovenije. V finalu se bosta pomerila večna tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane. Lani so lovoriko osvojili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice.

V finalu pokala se bosta za prvo domačo lovoriko sezone pričakovano udarila HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, ki bosta v prihajajoči klubski sezoni po nekaj letih znova igrala v različnih tekmovanjih. Jeseničani bodo še naprej domovali v Alpski ligi (začetek sezone 11. septembra), Ljubljančani pa so se preselili na višjo tekmovalno raven, v ligo IceHL (začetek 17. septembra).

Železarji so na poti do finala pokala najprej s 16:1 premagali Bled, v polfinalu pa s 7:0 še Slavijo, zmaji so za začetek s 6:3 premagali Kranjčane, v polfinalu pa z 10:0 še mlade Jeseničane.

Lani je žreb določil, da se večna tekmeca lahko srečata že v polfinalu, kar se je tudi zgodilo. Zmagali so Jeseničani, ki so se na koncu tudi veselili pokalne lovorike. Komu bo pripadla letos? Znano bo okoli 22. ure.