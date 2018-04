Oblil ga je pot, videl je scenarij, po katerem so letos že potegnili kratko, a se jim je izšlo

Po Olimpijini vrnitvi v igro za naslov državnega prvaka

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v četrtek v Podmežakli s 4:3 premagali večne tekmece z Jesenic in si vsaj do sobote (tekma bo ob 18.30 v Tivoliju) podaljšali sezono. "Čestitam fantom, to zmago so si krvavo prislužili," je bil vidno navdušen trener zmajev Jure Vnuk, ki je kot trener prvič naredil kljukico ob zmagi nad večnim tekmecem. Domači trener Gaber Glavič je za poraz krivil prvo polovico obračuna, ko njegovi fantje niso bili pravi.

Hokejisti Olimpije so na četrtkovi tekmi Jeseničane premagali s 4:3 in finale podaljšali vsaj do sobote. Če takrat prvak ne bo znan, bo o njem odločala ponedeljkova tekma na Jesenicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mislim, da si naši navijači zaslužijo, da doma pred njimi dvignemo pokal. Vse bomo naredili, da to v četrtek naredimo, se pa zavedamo, da je zadnjo zmago najtežje ujeti," so po torkovem vodstvu v finalni seriji državnega prvenstva dejali v jeseniškem taboru.

Želja se jim ni uresničila, pa čeprav je bilo na Jesenicah vse pripravljeno na slavje ob ubranitvi domače zvezdice. Pokal, jedača in pijača bodo morali na prvaka še počakati. Olimpija, ki v finalu raste iz tekme v tekmo, je na 14. medsebojnem obračunu letos drugič zmagala. In to v trenutku, ko je zmago najbolj potrebovala. Če bi zmaji v četrtek izgubili, bi bilo zanje konec sezone, a so na krilih Gala Korena, ki se je podpisal pod tri zadetke in po tekmi zasluge pripisal celotni ekipi, izjemne borbenosti na vsakem centimetru ledu, blokiranih strelov v hramu železarjev slavili s 4:3. To je bila prva zmaga trenerja Jureta Vnuka na klopi zeleno-belega kolektiva nad rdečim.

"Krvavo smo si jo zaslužili"

Jure Vnuk se je kot trener razveselil prve zmage nad Jesenicami, po njej pa navdušen pohvalil svoje varovance, ki jim je uspelo streti v tej sezoni na skoraj vseh tekmah uspešnejšega večnega tekmeca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Čestitam fantom. Kot igralec sem vzel veliko skalpov, bolj sem vesel za fante kot zase. Že na prvi tekmi, ki smo jo odigrali tu, smo bili vsaj polovico tekme boljši, v Tivoliju smo bili praktično vso tekmo boljši, a izgubili. Mislim, da smo si krvavo zaslužili to zmago. Učinkovitost smo popravili, videti je, da je tudi vratar Saunders (jeseniški čuvaj mreže Clarke Saunders, op. a.) dobil tokrat lekcijo," navdušenja pred novinarji ni skrival nekdanji hokejist, ki je vodenje Olimpije prevzel sredi januarja.

Pred četrtkovo tekmo, na kateri za zmaje prostora za napake ni bilo, je poskušal v slačilnici ohraniti mirnost, kar mu je uspelo. A med tekmo te ni bilo. Olimpija je sicer vodila s 3:1 in 3:2, a Jeseničani so se vrnili in izenačili. Podobno kot jim je izenačenje na 3:3 uspelo v torek, ko so po zaostanku z 2:3 priredili preobrat in Ljubljančane premagali s 5:3. "Ko so izenačil, me je oblil hladen pot. Ta scenarij sem že videl, ponavadi smo mi potegnili kratko. A tokrat smo zasluženo zmagali," je razlagal Vnuk.

Zdaj morajo Jeseničani analizirati

Dotaknil se je tudi vse bolj izenačenih moči na ledu. Gorenjci so največje tekmece v tej sezoni redno premagovali, tudi ko niso bili povsem pravi, a zdaj se je zgodba obrnila. "Težko je reči. Morda so Jeseničani malo padli, mi pa naredili korak naprej. Razlika med nami ni tako velika, kot se je morda zdelo," je razmišljal Vnuk in pogled usmeril proti sobotni četrti tekmi, na kateri lahko Olimpija z zmago izenači in podaljša serijo na ponedeljkovo peto tekmo, ali pa Jeseničani ubranijo naslov.

"Treba se bo sestaviti, ponovno zbrati, je pa res, da morajo zdaj Jeseničani priti v našo dvorano (v tej gre Gorenjcem v zadnjih dveh letih odlično, saj na uradni tekmi niso izgubili, op. a.). Mislim, da se bodo zdaj predvsem oni ukvarjali z našo igro, morali malo analizirati, kaj in kako. Če bodo kaj spreminjali, bodo pa naleteli na težave, saj v kratkem času ne moreš veliko spremeniti."

Na pol ne gre

"Kaj je šlo narobe? Tekmo smo si razdelili na pol. Pol za nas, pol za Olimpijo, samo s polovico pa ni šlo," pravi Gaber Glavič. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na drugi strani veselja ni bilo. Trener Gaber Glavič in videoanalitik Aleš Burnik bosta morala, preden se bosta lahko v celoti posvetila reprezentanci, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, še nekoliko počakati.

"Želje so nekaj, igra pa nekaj drugega. Šli smo na zmago, a se na žalost ni izšlo. Kaj je šlo narobe? Tekmo smo si razdelili na pol. Pol za nas, pol za Olimpijo, samo s polovico pa ni šlo. Vemo, da je hokej hitra igra, in stvari se preprosto lahko hitro obrnejo. V končni fazi smo izenačili na 3:3, a se je zelo hitro obrnilo v korist Olimpije. Zadovoljen sem z drugo polovico tekme, a ponavadi potrebuješ več kot polovico, vsaj dve dobri tretjini za zmago. Včasih tudi to ni dovolj," je po porazu dejal Glavič. Svojim varovancem po tekmi ni povedal nič novega: "Kot po vsaki tekmi med sezono, kaj morajo narediti zase po tekmi. Dovolj so stari, da se bodo v svojih glavah pripravili na sobotno tekmo in petkov trening."

"Olimpija je morala spremeniti stvari. Spreminjala jih je že med sezono, iskala je odgovore, kar je prav, mi jim takrat nismo dali nobenega zadovoljstva, zdaj pa je z zmago dosegla želeni cilj. Mi moramo poskrbeti, da bomo dovolj dobri, da ne bo več našla odgovora." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poskrbeti, da Olimpija ne bo našla odgovora

Glavič za poraz ni krivil ležernosti in morda lahkotnejšega pristopa, ki se lahko prikrade, če tekmeca na 13 tekmah premagaš 12-krat. "Motivacija ni težava, nismo izgubili, ker ne bi bili motivirani. A preprosto se kdaj ne izide in tokrat se nam ni izšlo. Olimpija je morala spremeniti stvari. Spreminjala jih je že med sezono, iskala je odgovore, kar je prav, mi jim takrat nismo dali nobenega zadovoljstva, zdaj pa je z zmago dosegla želeni cilj. To je običajna stvar v športu. Mi moramo poskrbeti, da bomo dovolj dobri, da ne bo več našla odgovora. Celotno tekmo moramo odigrati tako, kot se dogorimo, na sto odstotkih, kot smo bili vajeni vso sezono. Takrat nam bo lažje."

Priložnost za to bodo imeli v soboto, ko bodo drugi zaključni plošček lahko izkoristili v Tivoliju. Tekma se bo začela ob 18.30.