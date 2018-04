Olimpijin junak podaljšanja sezone: Zaslužna je vsa ekipa, "raztrgali" se bomo za novo zmago

Državno prvenstvo, finale, tretja tekma

Hokejisti Olimpije so na tretji finalni tekmi državnega prvenstva potrebovali zmago, če so želeli ostati v igri za naslov prvaka, kar jim je tudi uspelo. V Podmežakli so slavili s 4:3, tri zadetke je k veselju Ljubljančanov, ki so na 14. medsebojnem obračunu z Jesenicami v tej sezoni zmagali drugič, prispeval Gal Koren. Četrta tekma bo v soboto ob 18.30 v Tivoliju, kjer bodo imeli železarji še en zaključni plošček za ubranitev naslova. Gorenjsko moštvo v seriji na tri zmage vodi z 2:1.

Na Gorenjskem je bilo vse pripravljeno na slavje 12. državne hokejske zvezdice od samostojnosti oziroma 35. v zgodovini, a so Ljubljančani preprečili domačo veselico. Jeseničani so v finalni seriji vodili z 2:0 v zmagah in za novo zvezdico potrebovali le še eno, a tekma v Podmežakli se je končala s slavjem Olimpije. V tej sezoni šele drugo proti večnim tekmecem, ki so v medsebojnih tekmah slavili 12-krat.

Tavželj načel, Koren dvojno odgovoril

Po prvi tretjini je železarjem kazalo dobro, v 14. minuti tekme so izkoristili igralca več na ledu in prek Andreja Tavžlja z razdalje povedli z 1:0, pa čeprav so hokejisti Olimpije v prvih 20 minutah tekme večkrat streljali na vrata domače ekipe in bili nevarnejši nasprotnik. V 25. minuti so zmaji vrnili udarec in prek Gala Korena izenačili. Manj kot minuto pozneje je razigrani Koren udaril še enkrat in v vodstvo z 2:1 popeljal Ljubljančane.

V 32. minuti tekme so se spet veselili navijači iz prestolnice. Kapetan Andej Hebar (kapetanska vloga mu je pripadla ob odsotnosti Matica Kralja, ki ima strgano notranjo kolensko vez) je plošček lepo prepustil Luki Zorku, ta pa zvišal na 3:1. Domačim navijačem na odgovor ni bilo treba čakati dolgo, Miha Logar je v 34. minuti lepo preigral gostujočo obrambo in zaostanek železarjev znižal na 2:3. Do izenačenja so navijači čakali do 51. minute, ko je na 3:3 poravnal Jaka Sodja. A veselje ob priključku ni bilo dolgo. Iz praktično naslednjega napada je po 26 sekundah z lepo odmerjenim strelom Koren še trtejič poslal plošček za hrbet Clarka Saundersa.

Pri 4:3 za Ljubljančane je tudi ostalo, tako da se bo finalna serija v soboto ob 18.30 nadaljevala v Ljubljani. Če tudi takrat zmagovalca še ne bo, bo državni prvak znan v ponedeljek na Jesenicah.

Stopnjevali, gradili in zmagali

"Vsekakor nam ta zmaga pomeni veliko. Zdaj imamo še večjo motivacijo. Mislim, da smo zdaj zelo močni v glavah," je bil zadovoljen Gal Koren. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mislim, da smo si danes to zmago res zaslužili. Iz tekme v tekmo smo stopnjevali, gradili, a vedno je nekaj zmanjkalo, danes pa smo le zmagali. Zmago smo si prigarali. Prvi dve tekmi smo igrali zelo lep hokej, imeli veliko priložnosti, a žal ni šlo v gol, tokrat se nam je odprlo, dosegli smo zadetke, ki smo jih potrebovali. Dobili smo to, po kar smo prišli," je po srečanju dejal strelec treh golov Koren, ki se ni mogel izogniti vprašanju o svojem zajetnem doprinosu k zmagi: "Vsekakor mi to veliko pomeni, a za te tri zadetke je zaslužna vsa ekipa, prigarali smo jih. Danes se je odprlo meni. Dobili smo to, po kar smo prišli."

"V soboto se bomo raztrgali"

Jeseničani imajo v rokah še en zaključni plošček, a psihološka prednost je zdaj na strani Olimpije. "Vsekakor nam ta zmaga pomeni veliko. Zdaj imamo še večjo motivacijo, še več zagona smo dobili s to zmago. Mislim, da smo zdaj zelo močni v glavah. V soboto se bomo raztrgali, poskusili izenačiti in priti nazaj na Jesenice. Dali bomo vse od sebe, da se vrnemo nazaj na Gorenjsko."

Jeseničano so želeli navijačem izpolniti željo in pokal dvigniti doma, a jim to ni uspelo. Priložnost za ubranitev naslova bodo imeli spet v soboto, a takrat v Ljubljani, kjer na uradni tekmi niso izgubili že dve leti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Preslabo začeli

"Že od začetka smo vedeli, da ne bo lahko končati serije. Vemo, da je to najtežje narediti. Morda smo malo preslabo začeli, nismo dovolj vložili v tekmo. Ko so hitro dvakrat zadeli in povedli s 3:1 so nas morda nekoliko potolkli. A po drugem našem zadetku smo spet dobili voljo, željo, moč. Izenačili smo, a na žalost so takoj naslednjo menjavo spet povedli, kar nas je morda še enkrat udarilo. Na koncu smo pritiskali, poskušali, a se ni izšlo, zmanjkal je kanček sreče. V soboto gremo v novo tekmo. Igrati bomo morali svojo igro, kot smo jo skozi vso sezono. Ko smo bili pravi, smo bili uspešni, tako da ne bomo nič spreminjali. Še vedno vodimo z 2:1 v zmagah, zaključna žogica je še kar na naši strani," pa je po porazu razmišljal strelec drugega jeseniškega zadetka Logar.