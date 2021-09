Po rasističnem izpadu hokejistu 13 tekem prepovedi #video

Deniskin je med tekmo ukrajinske lige Smerecku gestikuliral lupljenje banane in si prislužil kazen 13 tekem neigranja. A v Ukrajinski hokejski zvezi so nespodobnemu Ukrajincu naložili še denarno kazen 50 tisoč grivn (1.620 evrov). Za nekaj zmede je poskrbel funkcionar ukrajinske hokejske zveze, ki je v sporočilo za javnost zamešal besedi "ali" in "in", zato se je sprva poročalo o tem, da bi lahko Deniskin s plačilom globe prepoved igranja skrajšal na tri tekme. To ne drži, kaznovan je s 13 tekmami prepovedi in denarno kaznijo.

Kaj je storil Deniskin?

Andrei Deniskin gesture toward Jalen Smereck. Got to ban this douchebag forever you just don’t deserve to make a living playing hockey if you’re still doing this shit. Absolutely crazy pic.twitter.com/gtxl6iNGCl — big heatdaddy (@DanyAllstar15) September 26, 2021

"V našem hokeju ni prostora za rasizem," je ob izreku kazni povedal predsednik Ukrajinske hokejske zveze Eugene Količev, ogorčeni so bili tudi v klubu Donbass, na incident pa se je odzvala tudi Mednarodna hokejska zveza (IIHF), katere predsednik Luc Tardiff, ki je v ponedeljek v izjavi za javnost zapisal: "Takšne odkrito rasistične nešportne geste so napad na ideale in vrednote našega športa in poskrbeli bomo, da bo dogodek preiskan in se v prihodnje to ne bo več dogajalo." IIHF ima moč, da Deniskinu prepove udejstvovanje na tekmah pod njenim okriljem, se pravi na reprezentančni ravni.

Deniskin se je opravičil za nespodobno dejanje, vprašanje pa je, če bo vse skupaj dovolj, da pomiri Smerecka, ki je po incidentu na Instagramu zapisal, da v Ukrajini ne bo odigral nobene tekme več, dokler Deniskin ne bo suspendiran in odstranjen iz lige.

