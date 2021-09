Pittsburgh na prvi tekmi praznih rok, Drozg igral slabih deset minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejski klubi v severnoameriški ligi NHL so že začeli igrati pripravljalne tekme za sezono 2021/22. Pittsburgh je na uvodni tekmi v svoji PPG Paints Areni klonil proti Columbusu z 0:3, v kadru petkratnih zmagovalcev Stanleyjevega pokala pa je bil tudi slovenski reprezentant Jan Drozg.

Dvaindvajsetletni Mariborčan, ki je v minuli sezoni igral v ligi AHL za razvojno ekipo Pittsburgha Wilkes-Barre/Scranton Penguin, je na današnji tekmi igral slabih deset minut. Za goste je v prvi tretjini zadel Jegor Čimahov, v tretji tretjini pa Adam Boqvist in Emil Bemstrom.

V noči na torek so bili dejavni tudi kralji iz Los Angelesa. Slovenski as Anže Kopitar ni bil v kadru kalifornijske zasedbe v Glendalu, kjer je domača Arizona zmagala z 2:1. Gostujoča zasedba je povedla z golom Seana Walkerja, za domačo pa sta zadela Loui Eriksson in Dylan Guenther.