Panterji bodo gostili Pingvine

Na Floridi bo v noči na soboto potekala zanimiva hokejska tekma med Florida Panthers in Pittsburgh Penguins. Panterje čaka pomembna domača tekma, saj so letos od dvajsetih domačih tekem dosegli enajst zmag. Po številu doseženih golov pa v ligi zasedajo osmo mesto. Tokrat bodo poskušali nadigrati Pittsburgh Penguins, ki so na zadnji tekmi izgubili proti Detroit Red Wings. To bo že drugi obračun teh dveh ekip v sezoni. Prvič so v podaljšku slavili Penguins (5:4).

