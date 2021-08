Znana je postava, s katero se bodo Slovenci lotili Dancev

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 15. uri odigrala prvo srečanje olimpijskih kvalifikacij v Oslu. Njen nasprotnik bodo favorizirani Danci. Ob 19. uri sledi še obračun med Norveško in Južno Korejo. Olimpijske igre si bo priigral le zmagovalec turnirja. Slovenci so nastopili tako v Sočiju (2014) kot Pjongčangu (2018). Bodo tudi v Pekingu (2022)?

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska imajo hokejsko vstopnico za tekmovanje pod petimi krogi v Pekingu že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vozovnice. Za eno od teh se v Oslu borijo tudi Slovenci, ki lovijo še tretji zaporedni olimpijski nastop.

Njihovi prvi nasprotniki so Danci, ki so na Norveško prispeli s poimensko izjemno močno ekipo in jim pripada priponka favorita. A ti ne zmagujejo vedno, Slovenci so današnje tekmece premagali na obeh zadnjih olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih, tako v Vojensu kot v Minsku. Danska, 12. reprezentanca svetovne lestvice, na olimpijskih igrah še ni igrala, trenutno 20. Slovenija dvakrat.

Kopitar z Drozgom in Saboličem, Nemci ostajajo skupaj

Selektor Matjaž Kopitar je tokrat na tribuni pustil vratarja Matijo Pintariča, napadalca Gregorja Koblarja in branilca Aljošo Crnoviča.

Anže Kopitar bo v napadu začel z Janom Drozgom in Robertom Saboličem, prvi branilski par sestavljata Klemen Pretnar in Matic Podlipnik. Drugo napadalno trojko sestavljajo "nemški soigralci" Jan Urbas-Žiga Jeglič-Miha Verlič, branilca sta Blaž Gregorc in Aleksandar Magovac; Rok Tičar je v napadu s Kenom Ograjenškom in Anžetom Kuraltom, Miha Logar in Kristjan Čepon sestavljata branilski par; v zadnji peterki so ob izkušenem branilcu Žigi Pavlinu Nik Simšič, Žiga Pance, Luka Maver in Miha Zajc. V vratih bo začel Gašper Krošelj, njegova menjava je Luka Gračnar.

Zvečer v Oslu sledi še obračun med gostitelji in Južno Korejo.

V petek se bodo varovanci Matjaža Kopitarja ob 21. uri pomerili z Norveško.

Preostala kvalifikacijska turnirja potekata v Rigi (Latvija, Francija, Italija, Madžarska) in Bratislavi (Slovaška, Belorusija, Avstrija in Poljska).

Olimpijske kvalifikacije, Oslo, 1. krog Četrtek, 26. avgust

15.00 Danska - Slovenija



Postava Danske: Dahm, Sogaard; Larsen, Jensen Aabo, Ehlers, Bjorkstrand, Nielsen; Lassen, M. Lauridsen, Nicklas Jensen, Boedker, Regin; O. Lauridsen, Nicholas Jensen, Storm, True, Blichfeld; Kristensen, Jakobsen, Poulsen, J. Jensen, Russell; selektor: Heinz Ehlers

Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Pretnar, Podlipnik, Kopitar, Drozg, Sabolič; Magovac, Gregorc, Jeglič, Urbas, Verlič; Logar, Čepon, Ograjenšek, Tičar, Kuralt; Pavlin, Simšič, Pance, Maver, Zajc; selektor: Matjaž Kopitar.



19.00 Južna Koreja - Norveška

Slovenska reprezentanca za olimpijski turnir (Oslo, 26.−30. avgust) Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

Branilci: Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar

Napadalci: Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar Strokovni štab Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki: Gorazd Rekelj, Kari Savolainen, Klemen Mohorič (vratarji - na daljavo)

Vodja ekipe: Dejan Kontrec