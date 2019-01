Anže Kopitar pri sosedih zadel v polno #video

Učinek Anžeta Kopitarja: 1 gol, 2 strela na gol v 20 minutah in 59 sekundah

San Jose je domače navijače v dvorani SAP Center prvič spravil na noge v 18. minuti, ko je v polno zadel Finec Joonas Donskoi. Gostje so prek 11. zadetka Anžeta Kopitarja v tej sezoni vrnili udarec v 24. minuti, a je veselje Los Angeles Kings trajalo le dobrih pet minut.

Zadetek Anžeta Kopitarja proti San Joseju:

Dustin Brown sets up Anze Kopitar for the easy tap in to tie this game up at 1-1 😎#GoKingsGo pic.twitter.com/DsnpnrjUKS