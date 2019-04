Prvaki želijo na prag polfinala

V hokejski ligi NHL so na sporedu štiri tekme konferenčnega četrtfinala končnice. Hokejisti Toronto Maple Leafs in Boston Bruins igrajo tretjo tekmo, po dveh je izid v zmagah izenačen na 1:1. Washington Capitals, ki branijo naslov, lovijo proti Carolina Hurricanes vodstvo s 3:0. Na zahodu so na 1:1 izenačeni hokejisti Nashville Predators in Dallas Stars, tokrat se merijo tretjič. Podobno velja za Colorado Avalanche in Calgary Flames.