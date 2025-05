Konec sanj o Stanleyevem pokalu za Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so s 4:6 v gosteh izgubili proti Edmontonu in izpadli iz končnice lige NHL. Naftarji, ki so bili boljši v štirih od šestih obračunov v končnici, so Kralje v boju za Stanleyev pokal izločili že četrto leto zapored. Kopitar je prispeval zadnji zadetek na tekmi.