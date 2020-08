Carolini končnico začela z zmago nad Rangers

Hokejisti Caroline Hurricanes so začeli končnico, kot so si lahko le želeli.

Na prvi tekmi nadaljevanja sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL je v predkrogu končnice Carolina Hurricanes premagala New York Rangers s 3:2. Redni del sezone je bil marca prekinjen zaradi pandemije novega koronavirusa, po odločitvi vodstva lige pa se v dveh kanadskih mestih, Torontu in Edmontonu, moštva borijo za Stanleyjev pokal.

Bolje postavljena Carolina je udarno odprla dvoboj. Jaccob Slavin je zadel že po 61 sekundah, kar je bil tudi izid prve tretjine. V drugi je v sedmi minuti ob hokejistu več na ledu zadel Sebastian Aho in povišal vodstvo Caroline. Izid je osem minut kasneje izenačil Mika Zibanejad.

Odločitev je padla v 11. minuti zadnje tretjine, ko je po nesrečno odbitem ploščku avtogol dosegel Mark Staal. Zadetek so seveda pripisali tam najbližjemu, Čehu Martinu Nečasu. Rangers so v končnici obračuna znižali prav prek Staala, a za popoln preobrat jim je zmanjkalo časa.

Ponoči bosta na sporedu še obračuna med Edmonton Oilers in Chicago Blackhawks ter New York Islanders in Florida Panthers. V noči na nedeljo pa še dvoboja med Pittsburghom Penguins in Montrealom Canadiens ter Winnipeg Jets in Calgary Flames.

Moštva, ki so bila v vzhodni in zahodni konferenci uvrščena od petega do 12. mesta v predčasno prekinjenem rednem delu sezone, v predkrogu končnice igrajo na tri zmage.

Najboljša štiri moštva iz obeh konferenc so prosta, v naslednjih sedmih dneh pa bodo igrala za boljše izhodišče v četrtfinalu končnice, kjer se kot običajno igra na štiri zmage.

Liga NHL, 1. avgust: Carolina Hurricanes : New York Rangers 3:2 /1:0/ Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks

New York Islanders - Florida Panthers

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens

Calgary Flames - Winnipeg Jets // - izid v zmagah; igrajo na tri zmage.

