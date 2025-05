Bo znan prvi finalist?

Noč na četrtek prinaša peto tekmo konferenčnega finala na vzhodu. Hokejisti Floride lahko z novo zmago že ponovijo lanskoletni dosežek, ko so se prav tako podali v boj za Stanleyjev pokal in ga na koncu tudi osvojili. Carolina bo pred domačimi navijači želela podaljšati serijo in po uvodnih treh porazih slaviti še drugič zaporedoma.