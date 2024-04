LA Kings lovijo izenačenje, Anže Kopitar pa nov rekord franšize

Hokejisti moštva Los Angeles Kings po torkovem porazu v prvem krogu končnice lige NHL proti Edmonton Oilers (4:7) niso zganjali panike. Včeraj so imeli le lažji regeneracijski trening ter si ogledali posnetek prve tekme. Na drugem spopadu z Edmontonom bodo poskušali odpraviti napake in serijo pred vrnitvijo v Kalifornijo izenačiti na 1:1 v zmagah. Kapetan Kraljev Anže Kopitar pa bo v noči na četrtek zabeležil nov zgodovinski mejnik.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar še naprej podira mejnike franšize Los Angeles Kings, v tej sezoni je že postal igralec z največ nastopi za to ekipo lige NHL, v noči na četrtek v Edmontonu pa bo na večni lestvici kluba ujel še enega rekorderja, kanadsko legendo Luca Robitailla. Ta je danes še vedno hokejist, ki je v dresu LA-ja odigral največ tekem v končnici lige NHL (94), jutri bo na vrhu lestvice dobil družbo, 36-letni Hrušičan je namreč do zdaj odigral 93 tekem "play-offa", kar tudi pomeni, da bo, če bo le ostal zdrav, v naslednjih dneh podrl tudi ta rekord.

Za nameček je Kopitar tudi hokejist, ki je kalifornijski franšizi v letih 2012 in 2014 pomagal osvojiti prva naslova prvaka lige NHL in dvignil znameniti Stanleyjev pokal. To ni uspelo niti Robitaillu niti legendarnemu Waynu Gretzkyju, ki sta pred slovenskim asom na lestvici najboljših strelcev LA-ja v končnici. Gretzky je prvi s 94 točkami, Robitaille jih je zbral 89, Kopitar pa je trenutno pri številki 77 (24 golov in 53 podaj).

Kralji tokrat v Edmontonu lovijo izenačenje, saj so v torek zjutraj prvo tekmo izgubili s 4:7. A panike v moštvu po uvodnem porazu ni bilo, so zapisali na spletni strani LA Kings Insider. Trener Jim Hiller je varovancem namenil regeneracijski trening, odigrali so nekaj nogometa, predvsem pa so se posvetili video analizi prve tekme in dobili potrditev, kje so delali napake. "Pustili smo jim preveč prostora v nevtralni tretjini in nismo mogli ustaviti prodorov po sredini, to je krivda vseh igralcev. Tega se zavedajo, to so videli na ledu, s klopi in zdaj še na video posnetku tekme. To moramo popraviti," je povedal Hiller.

"Smo samozavestna druščina in ne bomo spreminjali vsega. Popraviti moramo le nekaj detajlov in bo OK," je načrt priprav na drugo tekmo finala razkril branilec Vladislav Gavrikov. Tudi ta bo moral tokrat dvigniti raven igre, branilci so namreč na prvi tekmi dovolili kar 77 poskusov strelov, 45 od teh jih je letelo na vrata Cama Talbota, ta pa je zbral 38 obramb.

Po tej tekmi se serija seli v Los Angeles, kjer bosta tretja in četrta tekma na sporedu 27. in 29. aprila.

Liga NHL, 24. april, 1. krog končnice:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /0:1/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:1/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:1/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings /1:0/ Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /2:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /2:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /2:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /1:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

