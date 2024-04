Anže Kopitar in soigralci začenjajo končnico

"Dejstvo v končnici je, da se enkrat, če želiš iti do konca, prekrižaš tudi z ekipo, ki ti ne ustreza najbolj, in to ekipo je treba premagati. Zdaj smo spet dobili Edmonton, tretje leto zaporedoma, upam, da nam jih bo letos uspelo premagati," je pred začetkom končnice dejal Anže Kopitar, ki igra 18. sezono v ligi NHL v dresu LA Kings.

Kluba se bosta v končnici pomerila tretje leto zapored, predlani je Edmonton Kralje izločil s 4:3 v zmagah, lani pa s 4:2.

Na delu bo tudi najboljša ekipa zahodne konference rednega dela Dallas Stars, ki se za napredovanje v drugi krog meri z branilcem naslova Vegas Golden Knights.

Na vzhodu bosta drugo tekmo končnice odigrala Boston Bruins in Toronto Maple Leafs ter Carolina Hurricanes in New York Islanders. Boston in Carolina vodita z 1:0 v zmagah.

Liga NHL, 22. april, prvi krog končnice:

Pari končnice: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:0/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:0/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings



Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /1:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /1:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /1:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /1:0/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

