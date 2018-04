Morski psi po dveh zmagah v gosteh zdaj na domačem ledu

Liga NHL, končnica, konferenčni četrtfinale, 16. april

V hokejski ligi NHL se je serija četrtfinala zahodne konference med San Jose Sharks in Anaheim Ducks preselila v San Jose. Morski psi so po dveh tekmah v Anaheimu pri dveh zmagah, na domačem ledu pa lahko dokončajo posel in se uvrstijo v konferenčni polfinale. Colorado, New Jersey in Toronto bodo poskušali s pomočjo domačih navijačev zmanjšati zaostanek za Nashvillom, Tampo in Bostonom, ki so stoodstotno izkoristili domač teren.