Bodo hokejisti Tampe že dvignili Stanleyjev pokal?

Tampa Bay Lightning so se leta 2004 vpisali na seznam dobitnikov Stanleyjevega pokala, po tem, ko so v finalu s 4:3 premagali Calgary Flames. V noči na nedeljo lahko proslavijo še drugi naslov prvaka lige NHL, če jim uspe še četrtič premagati Dallas, proti kateremu po štirih tekmah vodijo s 3:1.

Strele so zanesljivo, s 4:1 dobile prvo tekmo letošnjega finala, ki se zaradi pandemije novega koronavirusa igra v mehurčku v Edmontonu v Kanadi, zvezde so se v boj za Stanleyjev pokal vrnile na drugi tekmi, ki so jo dobile s 3:2, naslednji dve sta spet pripadli vse bolj razpoloženim hokejistom Tampe, tretja s 5:2 in zadnja s 5:4 v podaljšku.

Liga NHL, finale, peta tekma: 2:00, Tampa Bay Lightning - Dallas Stars /3:1/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri

