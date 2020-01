Navijači Dallasa bodo tokrat nastrojeni proti slovenskemu asu

V dvorani Staples Center bodo imeli seveda popolno prevlado navijači Anžeta Kopitarja in njegovih soigralcev iz trenutno najslabšega moštva zahodne konference lige NHL, vlogo izrazitega favorita pa hokejisti Dallasa, ki so v naletu, poraza ne poznajo že štiri tekme zapored, na lestvici zahoda pa so se povzpeli na peto mesto.

Redni del sezone se je prevesil v drugo polovico, LA Kings imajo po 44 tekmah na računu 17 zmag in 27 porazov za 38 točk, do mest, ki vodijo v "play-off", pa jim tako v tem trenutku manjka 13 točk. Čas se Kraljem izteka, a za zdaj še počasi, če bi začeli zmagovati v serijah, bi se morda lahko vmešali tudi v boj za končnico.

Njihovi zadnji izidi pa ne napovedujejo rezultatskega prebujenja, še več, Kopitar in družba so zelo ranljivi na domačem ledu, v Los Angelesu so namreč odigrali zadnje tri tekme, na prvi dan leta 2020 premagali Philadelphia Flyers, nato pa izgubili spopada z Nashville Predators in nazadnje še s Columbus Blue Jackets.

Hrušičan je z 38 točkami za 15 golov in 23 podaj trenutno na 41. mestu najboljših napadalcev v ligi in prvi strelec svojega moštva, ki ga je ob prehodu v novo letu tudi imenovalo za najboljšega hokejista franšize v preteklem desetletju.

Philadelphia Flyers, osma ekipa vzhoda, gosti Washington Capitals Aleksandra Ovečkina, ki so s 65 točkami (30 zmag, 14 porazov) trenutno najboljši v ligi NHL, v kanadskem derbiju pa bosta v Torontu obračunali moštvi Maple Leafs in Winnipeg Jets, šesti z zahoda in osmi z vzhoda.

Liga NHL, 8. januar:

Lestvica:

Preberite še: