Derbi prestolnic Kanade in ZDA: misija nemogoče za Senatorje

V hokejski ligi NHL bo sredino jutro postreglo z derbijem moštev iz prestolnic Kanade in ZDA, saj Ottawa Senators gostujejo v Washingtonu pri Capitals. Za kanadsko ekipo bo to nadvse zahtevno gostovanje, Capitals so namreč najboljša ekipa lige, v 43 tekmah so namreč zbrali 29 zmag in 14 porazov, medtem ko Senatorjem letos ne gre, s 16 zmagami in 26 porazi pa so 14. moštvo vzhodne konference.