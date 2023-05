Carolina in Florida Panthers si lahko priigrata zaključne ploščke za napredovanje

V ligi NHL se obeta pestra nedelja, na sporedu so tri tekme konferenčnega polfinala. Hokejisti Carolina Hurricanes in Florida Panthers lahko z novo zmago povedejo že s 3:0 v zmagah in na stežaj odprejo vrata konferenčnega finala. Carolina se za napredovanje meri z New Jersey Devils, Panterji, ki so v prvem krogu izločili najboljšo ekipo rednega dela Boston, pa s Torontom. V Seattlu se bosta gostitelj in Dallas pomerila za vodstvo z 2:1 v seriji.