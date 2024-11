Volilni dan brez košarke, a z veliko hokeja

Los Angeles Kings so dobro začeli novo sezono lige NHL, saj imajo po 13 odigranih tekmah sedem zmag, tri poraze po podaljšku ali kazenskih strelih in tri poraze po rednem delu tekme. To jih uvršča na četrto mesto zahodne konference. Točkovno je najučinkovitejši hokejist Kingsov veteran s Hrušice Anže Kopitar, ki je dosegel pet golov in še za devet zadetkov asistiral.

Na štirinajsti tekmi sezone Kings gostujejo proti Minnesota Wild, ki imajo z dvema odigranima tekmama manj eno točko več. Zmagali so na osmih tekmah. Dobili so zadnje tri tekme. Njihov najnevarnejši posameznik je Kirill Kaprizov, ki je to sezono dosegel že sedem golov in ima še 14 asistenc.

Liga NHL, 5. november:

Lestvica: