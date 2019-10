Podprvaki pri Dallasu, več tisoč gledalcev na treningu v Pragi

V petek zvečer po slovenskem času bodo sezono odprli tudi hokejisti Chicago Blackhawks in Philadelphia Flyers, ki se bodo udarili v Evropi, natančneje v Pragi. Dan pred obračunom si je trening NHL ekip na Češkem ogledalo več tisoč ljubiteljev hokeja. Velike pozornosti je bil deležen napadalec letalcev, Čeh Jakub Voraček.

Vypadá to, že je tu Jakub Voráček ( @jachobe ) populární! #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/FNleQ9aePD

Lestvica

Zahodna konferenca

1. Vegas Golden Knights 1 tekma – 2 točki

2. Edmonton Oilers 1 – 2

3. St. Louis Blues 1 – 1

4. Anaheim Ducks 0 – 0

5. Winnipeg Jets 0 – 0

6. Calgary Flames 0 – 0

7. Chicago Blackhawks 0 – 0

8. Colorado Avalanche 0 – 0

9. Dallas Stars 0 – 0

10. Los Angeles Kings 0 – 0

11. Minnesota Wild 0 – 0

12. Nashville Predators 0 – 0

13. Arizona Coyotes 0 – 0

14. Vancouver Canucks 1 – 0

15. San Jose Sharks 1 – 0

Vzhodna konferenca

1. Toronto Maple Leafs 1 tekma – 2 točki

2. Washington Capitals 1 – 2

3. Detroit Red Wings 0 – 0

4. Pittsburgh Penguins 0 – 0

5. Boston Bruins 0 – 0

6. Buffalo Sabres 0 – 0

7. Carolina Hurricanes 0 – 0

8. Columbus Blue Jackets 0 – 0

9. Florida Panthers 0 – 0

10. Montreal Canadiens 0 – 0

11. New Jersey Devils 0 – 0

12. New York Islanders 0 – 0

13. Philadelphia Flyers 0 -0

14. Tampa Bay Lightning 0 – 0

15. New York Rangers 0 – 0

16. Ottawa Senators 1 – 0