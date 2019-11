Bruins lovijo 11. zmago, Oilers prednost na vrhu zahodne konference

V hokejski ligi NHL se bodo aktualni podprvaki Boston Bruins na domačem ledu spopadli s Pittsburgh Penguins in poskušali priti še do 11. zmage v sezoni. Trenutno so tik pod vrhom vzhodne konference. Čisto na vrhu zahodne pa so Edmonton Oilers, ki želijo pobegniti branilcem naslova St. Louis Blues. Ti so v noči na torek prosti, Oilers pa bodo palice prekrižali z Arizona Coyotes. Na sporedu sta še dve tekmi, Red Wings v Detroitu pričakujejo Nashville, Rangers v New Yorku Ottawo.