Odloča sedma tekma, St. Louis skuša izločiti najboljše

Prvi trije polfinalni pari lige NHL so že znani: Maple Leafs - Panthers in Capitals - Hurricanes v vzhodni konferenci ter Golden Knights - Oilers v zahodni konferenci. Dallas Stars pa bodo nasprotnika v konferenčnem polfinalu dobili v noči na ponedeljek (začetek tekme 1.00). Na dvoboju Winnipeg Jets - St. Louis Blues odloča sedma tekma. Prejšnjo tekmo so Blues dobili s 5:2, odločilno pa gostijo v Kanadi Jets, ki so v rednem delu osvojili 12 zmag več in bili prvi na lestvici zahodne konference.