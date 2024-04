Bodo Anže Kopitar in Los Angeles Kings prekinili niz porazov?

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v ligi NHL izgubili zadnje tri tekme in zdrsnili na osmo mesto zahodne konference, ki še zadnje vodi v končnico. Pred St. Louis Blues imajo le še tri točke prednosti, zato bodo ponoči še posebej motivirani, da proti Seattle Kraken pridejo do novih dveh točk. Do konca rednega dela sezone bodo Kralji odigrali še osem tekem.