Kopitarjevi lovijo peto zmago, gostijo pa neugodne Kanadčane

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so po devetih tekmah nove sezone hokejske lige NHL manj kot 50-odstotno uspešni. Dosegli so štiri zmage in doživeli pet porazov, zadnjega v petek zjutraj po slovenskem času, ko so na domačem ledu s 4:6 klonili proti Winnipeg Jets. V noči na soboto se bodo v Los Angelesu udarili še z enim neugodnim kanadskim moštvom, Toronto Maple Leafs.