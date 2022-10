Kopitar in kralji pred novim zahtevnim izzivom

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so pred dnevi na domačem ledu premagali aktualne podprvake lige NHL Tampa Bay Lightning (4:2), v noči na petek pa se bodo v dvorani Crypto.com pomerili še z Winnipeg Jets.

LA Kings imajo po osmih tekmah nove sezone lige NHL polovičen izkupiček, štiri zmage in štiri poraze. Z osmimi točkami zasedajo osmo mesto na lestvici zahdone konference, njihovi tokratni tekmeci Winnipeg Jets pa so z dvema odigranima tekmam manj deseti. Tudi Jets so v tej sezoni zbrali enako število zmag in porazov, v LA pa prihajajo na krilih zmage nad St. Louisom (4:0).

Na sporedu je še devet tekem, Vancouver Canuck pa so še edina ekipa, ki v tej sezoni ni okusila slasti zmage. Po sedmih tekmah imajo Canucks le dve točki, ki so si ju prislužili s porazoma v podaljšku, preostalih pet so doživeli že po rednem delu tekme. Prvo zmago v sezoni iščejo v Seattlu.

Liga NHL, 27. oktober: 1:00, Boston Bruins - Detroit Red Wings

1:00, Buffalo Sabres - Montreal Canadiens

1:00, Ottawa Senators - Minnesota Wild

1:00, Philadelphia Flyers - Florida Panthers

2:00, Nashville Predators - St. Louis Blues

2:30, Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers

2:30, Dallas Stars - Washington Capitals

4:00, Seattle Kraken - Vancouver Canucks

4:30, Los Angeles Kings - Winnipeg Jets

4:30, San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs

