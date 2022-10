Kopitarjevi gostijo podprvake lige NHL

LA Kings se želijo po dveh zaporednih porazih (3:4 proti Washington Capitals in 1:6 proti Pittsburgh Penguins) spet vrniti na zmagovite tirnice, a jim ponoči v domači Crypto.com areni zagotovo ne bo lahko. V goste namreč prihajajo aktualni podprvaki lige NHL Tampa Bay Lightning.

Ti so v finalu prejšnje sezone z 2:4 izgubili proti Colorado Avalanche, a so Stanleyjev pokal osvojili v dveh sezonah pred to, torej v letih 2021 in 2020. V to sezono so vstopili podobno kot LA, po šestih odigranih tekmah imajo na računu tri zmage in tri poraze, na lestvici vzhodne konference pa zasedajo 12. mesto.

V noči na sredo bo odigranih še devet tekem, prvaki iz Colorada gostujejo pri Rangers v New Yorku. Vodilno moštvo Vzhoda, Boston Bruins, pričakuje Dallas, vodilno moštvo Zahoda, Vegas Golden Knights, pa gostuje v San Joseju.

Liga NHL, 25. oktober: 1.00, Boston Bruins - Dallas Stars

1.00, Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes

1.00, Detroit Red Wings - New Jersey Devils

1.00, Montreal Canadiens - Minnesota Wild

2.00, New York Rangers - Colorado Avalanche

2.30, Chicago Blackhawks - Florida Panthers

3.00, Calgary Flames - Pittsburgh Penguins

4.00, Seattle Kraken - Buffalo Sabres

4.30, Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning

4.30, San Jose Sharks - Vegas Golden Knights

