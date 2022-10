Težko gostovanje za morske pse

Zadnje uvrščeno moštvo zahodne konference hokejske lige NHL San Jose Sharks v ponedeljek zjutraj po slovenskem času čaka težko gostovanje v Filadelfiji. Tamkajšnji Flyers so namreč v začetku te sezone vroči, v petih tekmah so zabeležili štiri zmage in so na četrtem mestu vzhodne konference, Morski psi imajo po sedmih tekmah na računu le eno zmago, ki so jo dosegli proti NY Rangers po podaljšku.