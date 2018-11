Anže Kopitar do preobrata in jubileja, nato mu jo je točko snedel Šved #video

Hokejisti Los Angelesa so v zahodni konferenci prikovani na dno. Nujno potrebujejo točke, če želijo najti stik s sosedi na lestvici. Na gostovanju v Edmontonu so bili le nekaj minut oddaljeni od najmanj ene, a so nato kljub preobratu ostali praznih rok. Po zaostanku z 0:2 so tudi po zaslugi dveh podajah Anžeta Kopitarja izenačili na 2:2, nato pa jih je v slabo voljo spravil Šved Oscar Klefbom.

Učinek Anžeta Kopitarja: dve podaji, 2 strela na gol v 23 minutah in 40 sekundah, ki jih je prebil na ledu.

V noči na petek je bilo v hokejski ligi NHL pestro, saj so ljubitelji najhitrejše ekipne igre na svetu na delu spremljali kar 16 klubov. Med njimi so bili tudi Los Angeles Kings, ki so gostovali v Edmontonu. Že po 81 sekundah so zaostajali z 1:0, ko je zadel v polno Jesse Puljujarvi, v dodatne težave pa jih je spravil Alex Chiasson.

Kopitar do okrogle desete podaje v sezoni

Po prvi polovici uvodnega tretjine so zaostajali z 0:2, a so jo nato zagodli moštvu iz Kanade in vrnili udarec. Dvojno. V 14. minuti je Dustin Brown prepolovil zaostanek na 1:2, podajo je prispeval kapetan Anže Kopitar, 31 sekund pred piskom sirene, ki je označil konec prve tretjine, pa je na 2:2 izenačil Jeff Carter. Pri zadetku je imel znova prste vmes Hrušičan in prispeval še drugo podajo na tekmi, skupno pa jubilejno deseto v tej sezoni, v kateri ne more biti zadovoljen z rezultati Los Angelesa.

Vrhunci srečanja v Edmontonu:

Gledalci v dvorani Rogers Place so v drugi tretjini zaman čakali na zadetke. Na vratih Kraljev je blestel povratnik Jonathan Quick (zaradi poškodbe kolena je manjkal mesec dni), ki je ostal nepremagan skoraj do konca tekme. Klonil je šele dobri dve minuti pred koncem, ko ga je premagal 25-letni Šved Oscar Klefbom. Dosegel je šele drugi zadetek v tej sezoni, a zelo pomemben za gostitelje, saj je odločil zmagovalca.

Vratar Quick je po vrnitvi ubranil 31 od 34 strelov:

Kralji so tako pri Edmontonu ostali praznih rok. Pred nekaj dnevi so premagali Oilers na domačem ledu s 5:2, takrat pa je blestel tudi Kopitar in prispeval tri točke (gol in dve podaji). Tokrat je z dvema podajama objokoval novi poraz, po katerem se je Los Angeles znašel še v bolj nehvaležnem položaju, saj je še bolj prikovan na zadnjem mesto zahodne konference. Osvojil je vsega 19 točk, Edmonton pa mu je po zmagi v derbiju začelja ušel za sedem točk.