Strele želijo ostati krepko pred konkurenco

Liga NHL, 29. december:

New Jersey Devils - Buffalo Sabres

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins

Detroit Red Wings - New York Rangers

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers

Minnesota Wild - Nashville Predators

Winnipeg Jets - New York Islanders

Dallas Stars - St. Louis Blues

Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks

Anaheim Ducks - Calgary Flames