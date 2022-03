Kopitar in Kralji še drugič proti Seattlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar bo s soigralci LA Kings, ki odločno korakajo proti končnici, v noči na torek na novi preizkušnji. Kralje čaka še druga zaporedna tekma proti Seattle Kraken, ki so jih na zadnji tekmi premagali s 4:2.

Kralji so na devetih od zadnjih 12 tekem osvojili vsaj točko in so v svoji pacifiški skupini na drugem mestu. Ob tem je v odlični formi tudi Anže Kopitar, ki je pri 57 točkah (17 golov, 40 podaj). Mejo 40 podaj je dosegel že v 12. sezoni od skupno 16, odkar je v ligi NHL. Ob tem je vsaj točko dosegel na treh zaporednih tekmah, na zadnjih petih tekmah pa jih je zbral šest.

Liga NHL, 28. marec: 1.00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes

1.30 St. Louis Blues - Vancouer Canucks

2.30 Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres

3.30 Edmonton Oilers - Arizona Coyotes

4.30 Los Angeles Kings - Seattle Kraken

Lestvica:

