Kopitar zadel, podal in s soigralci naredil še korak h končnici

Slovenski hokejski Anže Kopitar je s soigralci LA Kings, ki odločno korakajo proti končnici, vknjižil novo pomembno zmago, s 4:2 so premagali novinca v ligi Seattle Kraken. Gorenjec je k zmagi prispeval zadetek in podajo.

Kopitarjevi so z novo zmago skočili na četrto mesto na Zahodu, še vedno so drugi v pacifiški diviziji.

Na drugih tekmah so Boston Bruins s 6:3 premagali New York Islanders, Detroit Red Wings so po podaljšku izgubili proti Tampa Bay Lightning z 1:2, Vegas Golden Knights pa so prav tako po podaljšku s 5:4 slavili proti Chicago Blackhawks.

Montreal Canadiens so bili s 4:2 boljši od Toronto Maple Leafs, najboljša ekipa lige Florida Panthers je s 5:4 po kazenskih strelih v gosteh ugnala Ottawa Senators, Washington Capitals pa so s 4:3 odpravili New Jersey Devils.

Dallas Stars so doma z 1:4 izgubili proti Vancouver Canucks, St. Louis Blues z 2:7 proti Carolina Hurricanes, Minnesota Wild je s 3:2 odpravila Columbus Blue Jackets, Calgary Flames z 9:5 Edmonton Oilers, San Jose Sharks pa s 4:1 Anaheim Ducks.

Liga NHL, 26. marec: Los Angeles Kings : Seattle Kraken 4:2

(Anže Kopitar je zadel za vodstvo z 2:0 in podal za 4:1, v slabih 17 minutah igre je štirikrat streljal na gol nasportnika.) Boston Bruins : New York Islanders 6:3 Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning 1:2 - po podaljšku Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks 5:4 - po podaljšku Dallas Stars : Vancouver Canucks 1:4 Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs 4:2 Ottawa Senators : Florida Panthers 3:4* - po kazenskih strelih Washington Capitals : New Jersey Devils 4:3 Minnesota Wild : Columbus Blue Jackets 3:2* - po podaljšku St. Louis Blues : Carolina Hurricanes 2:7 Calgary Flames : Edmonton Oilers 9:5 San Jose Sharks : Anaheim Ducks 2:1

