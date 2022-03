Nor večer Pittsburgha, kaj takega se ni zgodilo že skoraj 20 let

Hokejisti Pittsburgh Penguins so poskrbeli za največ golov na tekmi v zadnjih dveh desetletjih, Detroit so pred domačimi gledalci odpravili s kar 11:2, junak srečanja je bil s tremi zadetki Jevgenij Malkin. Vodilni ekipi zahodne in vzhodne konference Colorado in Florida sta izgubili, prvaki Tampa Bay Lightning pa so vknjižili zmago.

Skoraj 18 tisoč gledalcev v PPG Paints Areni Pittsburgh je videlo največ doseženih golov ene ekipe po januarju 2003, ko je Washington 12-krat zatresel mrežo Floride. Gostitelji so Detroit tokrat odpravili s kar 11:2.

V 24. minuti so Sidney Crosby in soigralci povedli s 4:0, pri gostih je takrat vrata zapustil Calvin Pickard, ki je staknil poškodbo, zamenjal ga je Alex Nedeljkovic, a nadaljevanje za Detroit ni bilo nič boljše. Ameriški vratar je v nadaljevanju ob 22 strelih klonil kar sedemkrat (Pickard je zaustavil 9 od 13 strelov Pittsburgha). Dvakrat ga je premagal ruski napadalec Jevgenij Malkin, ki se je po bolezni in izpuščeni tekmi vrnil v postavo. 35-letnik se je na koncu podpisal pod 13. hat-trick NHL kariere, dodal je asistenco.

Pittsbrugh je šele tretja ekipa, ki je v zadnjega četrt stoletja dosegla 11 golov, v tem tisočletju je to uspelo še Washingtonu (12 golov leta 2003) in Ottawa Senators, ki je leta 2001 Washingtonu zabila 11 golov.

Pingvini ostajajo na tretjem mestu vzhodne konference, na drugem v metropolitantski diviziji.

Minnesota v derbiju večera premagala vodilne, poraz Floride

Na vrhu vzhoda so člani Florida Panthers, ki pa na gostovanju v Torontu niso imeli svojega večera. Izgubili so z 2:5, John Tavares je dvakrat zatresel njihovo mrežo, Mitch Marner pa je k zmagi prispeval tri asistence.

Člani Minnesota Wild so v derbiju večera po podaljšku premagali vodilno moštvo tekmovanja Colorado. Tekmo je odločil Kevin Fiala. Foto: Guliverimage

Poraz so vpisali tudi člani vodilnega moštva lige Colorado Avalanche, ki so na derbiju večera po podaljšku izgubili pri Minnesoti. Za šesto zaporedno zmago te je po 15 sekundah podaljška zadel Kevin Fiala.

Podaljšek je zmagovalca odločil tudi na tekmi med NY Rangers in Buffalo Sabres, K'Andre Miller je poskrbel, da je zmaga ostala v New Yorku. Po podaljšku je slavil tudi Winnipeg, ki je na krilih dvakratnega strelca Marka Schiefeleja z 2:1 strl Arizono in osvojil nove pomembne točke v boju za končnico. Še bolj vroče je bilo med New Jersey Devils in Montrealom, kjer je odločala loterija, po kateri so se veselili Hudiči. Tesne zmage so se veselili tudi člani Nashvilla, ki so s 5:4 premagali Philadelphio.

Prvaki s Tampe so s 4:1 slavili pri New York Islanders.

Liga NHL, 27. marec: New York Islanders : Tampa Bay Lightning 1:4 New York Rangers : Buffalo Sabres 5:4* - po podaljšku Pittsburgh Penguins : Detroit Red Wings 11:2 Minnesota Wild : Colorado Avalanche 3:2* - po podaljšku Nashville Predators : Philadelphia Flyers 5:4 New Jersey Devils : Montreal Canadiens 3:2* - po kazenskih strelih Toronto Maple Leafs : Florida Panthers 5:2 Winnipeg Jets : Arizona Coyotes 2:1* - po podaljšku

Lestvica:

