Bo Minnesoti uspel velik preobrat?

Petek v ligi NHL bo prinesel predzadnjega potnika v drugi krog končnice. V zahodni skupini se bosta na odločilni sedmi tekmi pomerila Vegas Golden Knights in Minnesota Wild. Zmagovalec bo napredoval, za poraženca bo sezone konec. Vitezi iz meke igralništva so v seriji vodili s 3:1 v zmagah, a Minnesota je nato z dvema zmagama serijo izenačila in ostala med živimi. Bo zmagala še tretjič zapored in serijo povsem obrnila? Zmagovalca v drugem krogu končnice čaka najboljša ekipa rednega dela Colorado Avalanche, ki je s 4:0 v zmagah odpihnila St. Louis Blues.