Prvi dve tekmi sedel na klopi, zdaj Dallas ohranja v igri #video

Podobno kot v ligi NBA med Bostonom in Miamijem se zapleta v ligi NHL v finalnem obračunu zahodne konference. Vegas je vodil s 3:0 v zmagah, zdaj je drugič zapored zmagal Dallas. Ty Dellandrea, ki je prvi dve tekmi sedel na klopi, je v zadnji tretjini zadel dvakrat in Stars so Golden Knightse premagali s 4:2.

"Je eden najboljših fantov, s katerim sem kadarkoli igral. Zasluži si vsako priložnost, ki jo dobi. Vsi v slačilnici smo zanj najbolj veseli. Pokazal je, kako dober človek je. Ni delal drame, ker ni igral. Potreboval je priložnost, da se dokaže in točno to je storil," je po veliki zmagi Dallasa govoril vratar Jake Oettinger. Ty Dellandrea na prvih dveh tekmah namreč ni dobil priložnosti za igro, zdaj pa na peti sredi tretje tretjine v razmaku manj kot dveh minut dvakrat zadel. Za 22-letnika je bila to prva tekma v karieri NHL z več kot enim golom. Dallas Stars so zmagali s 4:2 in serijo proti Vegas Golden Knights znižali na 2:3 v zmagah. "Počutimo se dobro. V sebi imamo še veliko boja," je dejal Dellandrea: "Ko smo zaostajali za tri tekme, smo ostali osredotočeni, gremo v vsako tekmo posebej, v vsako tretjino posebej. Ni še konec."

Kako je dvakrat v dveh minutah zadel Dellandrea:

"Poznam svoje fante in niso bili zadovoljni, da smo se znašli v luknji, v kateri smo bili," je dejal trener Dallasa Pete DeBoer: "Fantje so se odločili, da bodo nekaj storili glede tega. In zdaj smo v dobrem ritmu." Šesta tekma bo odigrana v ponedeljek v Dallasu. Če se v ligi NBA še nikoli ni zgodilo, da bi serijo dobila ekipa, ki je zaostajala z 0:3, pa se je v NHL to že zgodilo. Štirikrat. Nazadnje je to uspelo Los Angeles Kingsom in Anžetu Kopitarju leta 2014 v prvem krogu končnice.

V velikem finalu lige NHL zmagovalca tega dvoboja že čakajo Florida Panthers.

Liga NHL, 27. maj: