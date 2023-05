Dallasu teče voda v grlo, Vegas si že lahko priigra finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvorana American Airlines Center bo danes prizorišče četrte tekme konferenčnega finala zahodne konference med Dallas Stars in Vegas Golden Knights. Gostiteljem voda močno teče v grlo, proti Vegasu v seriji na štiri zmage zaostajajo že z 0:3 v zmagah. Če bodo hokejisti iz prestolnice igralništva zmagali, bodo napredovali v veliki finale, sezone pa bo za Dallas konec. V finalu so že hokejisti Florida Panthers, ki so z metlo izločili Carolina Hurricanes. Vegas je v velikem finalu igral le enkrat, v premierni sezoni v ligi NHL 2017/18, ko ga je premagal Colorado.