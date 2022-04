Kopitarjevi sproščeno na predzadnjo tekmo rednega dela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Los Angeles Kings so se danes, pa čeprav niso imeli tekme, prvičpo letu 2018 uvrstili v končnico. To jim je uspelo po zmagi Dallasa nad Vegasom. Kralji bodo do konca rednega dela odigrali še dve tekmi. Danes bodo gostovali pri odpisanemu novincu Seattle Kraken, v četrtek pa še pri Vancouvru. V prvem krogu končnice jih čaka Edmonton Oilers.